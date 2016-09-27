Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Тюлени на севере Сахалина помешали браконьерам ловить рыбу, и те жестоко расправились с животными. Об этом сообщает портал Sakhalin.info со ссылкой на руководителя «Эковахты» Дмитрия Лисицына.

commons.wikimedia.org Тюлень

Браконьеры расставили сети для ловли рыбы, а морские млекопитающие, выплыв на берег, помешали им, за что были наказаны: люди избили их палками и вытолкнули в воду.

Инцидент произошёл на берегу Охотского моря у залива Пильтун. Фотографии расправы над тюленями были выложены в Сети.

«Посмотрите фотки — там хорошо видно, как два урода на моторной лодке на большой скорости вылетают на песчаную косу, на которой отдыхают тюлени, наезжают лодкой на одного из них, пинками сгоняют остальных в воду, выволакивают из-под лодки несчастного тюленя и тоже ногами спихивают его в воду», — сообщил Лисицын.

Свидетелями расправы стала группа туристов. Утверждается, что браконьеры базируются на северной косе залива.