Варшава, 27 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич возложил на себя функции командующего Войсками территориальной обороны (WOT), передает Rzeczpospolita. Ранее сообщалось, что этот новый тип войск будет насчитывать 45 тысяч (по другим данным — 35 тысяч) военнослужащих. Их эмблемой выбрана голова волка.

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Решение Мачеревича, пишет издание, вызвало споры как среди военных и задействованных в создании WOT организаций, так и политиков. В Польше командующими всех остальных видов войск являются генералы Вооруженных сил, а не непосредственно министр. Эксперты отмечают, что Мачеревич ставит под вопрос компетенцию Генерального штаба и командования Вооруженных сил.

Михал Ях («Право и Справедливость»), председатель комиссии Сейма Польши по вопросам национальной обороны, оправдывает решение министра тем, что Войска территориальной обороны создаются с нуля и их функции не пересекаются со структурой остальных видов войск Вооруженных сил.

Другие политики так не считают. По мнению бывшего министра обороны Польши Томаша Семоняка, Мачеревич ставит себя в положение главнокомандующего. По его мнению, логичным было бы учредить должность инспектора WOT в структурах Генерального командования.

Напомним, что на днях, по заказу Rzeczpospolita социологическая компания IBRIS провела опрос, кого поляки считают наиболее раздражающим министром в кабинете министров Беаты Шидло. На первое место вышел глава министерства обороны. Фамилию Мачеревича в открытый лист вписали 43% респондентов, предложив отправить его в отставку.