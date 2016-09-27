Астрахань, 27 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Астраханской области снова появляются незаконные свалки. Так, несмотря на решение надзорных органов о его закрытии, полигон твердых бытовых отходов у поселка Фунтово Приволжского района возобновил работу. Информацию, появившуюся на ряде областных интернет-порталов, проверили общественники, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ 27 сентября.

onf.ru Свалка в Приволжском районе Астраханской области

Активисты обследовали весь полигон, находящийся на бугре Тос-Тобе. Действующая свалка была обнаружена на его восточной стороне.

«Мы убедились, что полигон работает, по свалке ходят люди, собирают пластиковую тару, сортируют ее. Здесь также имеются и пищевые отходы, о чем свидетельствует специфический запах и огромное количество птиц», — поделился член регионального штаба ОНФ Александр Ломакин.

По его словам, мусор здесь валяется прямо под открытым небом. При этом никакой рекультивации свалки не ведется, «в хозяйственных помещениях жгут какой-то мусор, прилегающая территория захламлена».

«Фронтовики» намерены направить соответствующие запросы в контролирующие органы для закрытия полигона.

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Районным властям в Астраханской области нет дела до свалок

Напомним, в конце августа надзорной проверкой было установлено, что земельный участок площадью 50 тысяч кв. метров расположенный восточнее поселка Кирпичного завода № 1 Приволжского района используется для постоянного размещения ТКО. При этом лицензия на размещение здесь отходов IV—V класса опасности отсутствует, отходы складируются с нарушением законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ответить за нарушения пришлось руководителю МУП «Дирекция по благоустройству и озеленению Приволжского района». В отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1, ст. ст. 6.3 и 20.4 КоАП РФ. Также руководителю муниципального предприятия и главе администрации района прокуратурой района внесены представления.

Кроме того, спросят за полигон и с начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району МЧС России по области: из-за ненадлежащего государственного пожарного надзора на полигоне неоднократно загорался мусор.

В конце лета незаконный полигон и очаги возгорания были ликвидированы, а участок зачищен. Однако, как видим, место пусто не бывает.

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Добавим, что в конце июня текущего года по требованию прокуратуры была полностью ликвидирована еще одна несанкционированная свалка. Она образовалась между городом Знаменск и хутором Токарев. Здесь на площади 5 гектаров сваливали твердые бытовые и промышленные отходы, в том числе, строительный мусор.

На сегодня, по данным ОНФ, имеются точные сведения о месторасположении порядка 20 крупных свалок на территории Астраханской области, работа по их устранению уже ведется.