Дрезден, Германия, 27 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Две бомбы взорвались в Дрездене (Германия), заявила полиция города, сообщает 27 сентября Reuters.

travelinside.ru Дрезден

Две самодельные бомбы взорвались в восточном немецком городе Дрездене вечером 26 сентября. Одна бомба взорвалась в мечети, а другая — в международном конференц-центре. Полиция сообщила, что никто не пострадал.

«Несмотря на то. что еще ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы, мы считаем, что основным мотивом была ксенофобия», — сказал глава полиции Дрездена Хорст Кретцшмар.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в ночь с 24 на 25 июля 2016 года в одном из ресторанов немецкого Ансбаха прогремел мощный взрыв. Его жертвами, по последним данным, стали два человека, еще десять получили ранения.

Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как позже выяснилось, взрыв произошел благодаря заложенному в здании ресторана взрывчатому устройству.