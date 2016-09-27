В Дрездене прогремели два взрыва
Дрезден, Германия, 27 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Две бомбы взорвались в Дрездене (Германия), заявила полиция города, сообщает 27 сентября Reuters.
Две самодельные бомбы взорвались в восточном немецком городе Дрездене вечером 26 сентября. Одна бомба взорвалась в мечети, а другая — в международном конференц-центре. Полиция сообщила, что никто не пострадал.
«Несмотря на то. что еще ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы, мы считаем, что основным мотивом была ксенофобия», — сказал глава полиции Дрездена Хорст Кретцшмар.
Ранее ИА REGNUM передавало, что в ночь с 24 на 25 июля 2016 года в одном из ресторанов немецкого Ансбаха прогремел мощный взрыв. Его жертвами, по последним данным, стали два человека, еще десять получили ранения.
Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как позже выяснилось, взрыв произошел благодаря заложенному в здании ресторана взрывчатому устройству.