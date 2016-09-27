Кемерово, 27 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В структуре администрации Кемеровской области утверждена новая должность — заместитель губернатора по инвестициям и инновациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кузбасса. В блок замгубернатора вошел департамент инвестиций и стратегического развития. Также новый заместитель будет курировать деятельность Кузбасского технопарка и агентства по привлечению и защите инвестиций.

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В соответствии с решением губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на этот пост назначен Владимир Чернов, до назначения возглавлявший администрацию Анжеро-Судженска.

Сегодня Совет народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа принял отставку Владимира Чернова. В соответствии с уставом города до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель главы Дмитрий Ажичаков.

Справка ИА REGNUM

Владимир Чернов родился в октябре 1973 года в Анжеро-Судженске.

В 1995 году окончил Томский политехнический университет по специальности инженер-электрик.

Начал трудовой путь в 1995 году электрослесарем на ОАО «Анжеромаш», затем работал на этом же предприятии начальником участка, начальником цеха.

В 1998—1999 годах был начальником цеха, начальником управления по маркетингу и сбыту, главным менеджером ОАО «Автос».

С 1999 по 2003 годы — замглавы Анжеро-Судженска, с 2003 по 2008 годы — первый заместитель главы города.

С 2008 по 2011 годы был гендиректором ООО «НПЗ «Северный Кузбасс».

В 2011 году был назначен на должность первого заместителя главы.

С декабря 2011 года по настоящее время — глава Анжеро-Судженска.