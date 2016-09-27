Симферополь, 27 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство прокуратуры Республики Крым об аресте на два месяца сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки на 1,6 млн рублей, а также посредника, через которого она была получена. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, поддержанного прокуратурой Крыма, и вынес постановление об аресте троих сотрудников полиции и посредника на два месяца, то есть до 23 ноября», — сообщили в прокуратуре.

В получении взятки, в частности, обвиняются три следователя специализированного следственного отдела по расследованию пожаров и ДТП следственного управления МВД.

По данным пресс-службы прокуратуры, осенью 2015 года гражданин, виновный в аварии, в результате которой погибли двое человек, через посредника обратился к ныне подозреваемым сотрудникам полиции с просьбой не привлекать его у уголовной ответственности.

Когда виновник ДТП передал 1,6 млн рублей, сотрудники МВД удовлетворили его просьбу — в результате было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В зависимости от роли каждого полицейским инкриминируется четыре статьи Уголовного кодекса РФ, в том числе: посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; дача взятки группой лиц по предварительному сговору; получение взятки за незаконное бездействие и получение взятки в крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности прокурора Республики Крым Андрея Фомина.