Москва, 27 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Жительница австралийского штата Виктория заявила, что ей удалось удалось обнаружить сумчатого волка или тилацина — животное, считающееся вымершим с середины прошлого века. Существо, напоминающее тилацина, попало в объектив камеры наблюдения и осталось на весьма нечеткой видеозаписи, передают «Вести.ру».

suggest-keywords.com Тилацин

По мнению специалистов биологического факультета МГУ, зверь на видео вряд ли является сумчатым волком, скорее всего, это молодая собака динго. Тем не менее, жители Австралии не теряют надежды найти особей исчезнувшего вида.

Последний сумчатый волк умер в 1936 году, он обитал в зоопарке города Хобарт в штате Тасмания. Последнюю дикую особь уничтожили в 1930 году. Тасманийских волков фермеры истребляли, объясняя это защитой от хищника поголовья овец. Однако позже ученые выяснили, что тилацин был не способен охотиться на крупных животных.