Женева, Швейцария, 27 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Объемы мировой торговли увеличатся только на 1,7% в 2016 году, заявила ВТО, сообщает 27 сентября Reuters.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

ВТО заявила, что впервые за последние 15 лет, увеличение объема мировой торговли происходит медленнее, чем рост мировой экономики. ВТО также ожидает замедление роста мировой торговли в 2017 году, который достигнет 1,8−3,1%, хотя в апреле этого года ВТО прогнозировала увеличение мировой торговли на 3,6% в следующем году.

Напомним, согласно прогнозу ВТО, опубликованному в апреле этого года, объем мировой торговли должен был увеличиться на 2,8%, но снижение наращивания торгового оборота в Китае и Бразилии, а также замедление роста показателей импорта в США, внесли свои коррективы.