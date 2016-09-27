Вашингтон, 27 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Американская нефтегазовая компания Rice Energy расширяет свое влияние на внутреннем рынке и планирует стать самой крупной энергетической компанией в США. Она уже заключила договор купли-продажи Vantage Energy, которая занимается бурением сланцевых углеводородов. Таким образом, Rice Energy приобретет около 34 тыс. гектаров в сланцевом бассейне Marcellus (штат Пенсильвания). Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

riceenergy.com Cкважина Rice Energy

Сумма сделки составит примерно $2,7 млрд. Причем Rice Energy покупает Vantage Energy вместе с долгами компании, которые в сумме составляют $700 млн. Так, нефтегазовое предприятие выплатит $1,02 млрд наличными, погасит долг и еще выпустит 39,1 млн акций по стоимости в $980 млн. При этом активы на переработку и транспортировку будут проданы Rice Midstream Partners за $600 млн, так как Rice Energy занимается только приобретением, добычей и развитием нефтяных и газовых месторождений.

«Rice Energy и Vantage Energy вместе создадут лучшую газовую компанию в стране. Rice будет инвестировать на протяжении многих десятилетий в самый существенный, с экономической точки зрения, газовый проект Северной Америке», — заявил генеральный директор Vantage Energy Роджер Биманс.

Завершить сделку планируют в четвертом квартале 2016 года. Напомним, что Vantage Energy имеет право на разработку более 34 тыс. гектаров, как было сказано выше, в сланцевом бассейне Marcellus в Пенсильвании. Сюда же входит 21 тыс. гектаров в бассейне Utica, запасы которого залегают более глубоко, и 15 тыс. гектаров бассейна Barnet.

Отметим, что американская нефтегазовая компания Rice Energy специализируется на покупке нефтяных месторождений, занимается производством углеводородов и развивает проекты на месторождениях в районе бассейна Аппалачи, который располагается на востоке Северной Америки. Что касается Vantage Energy, то эта компания еще в 2014 году планировала выставить на продажу свои акции, но потом решила отложить это мероприятие.

Как заявил главный исполнительный директор компании Дэниел Дж. Райс IV, эта сделка представляет собой крупнейшее приобретение в газовом бассейне Marcellus на сегодня. Оно по-настоящему трансформирует Rice Energy, а также Rice Midstream Partners и других партнеров компании. Это приобретением совершается в рамках проверенной стратегии Rice по получению основных сланцевых площадей, что должно укрепить существующие позиции Rice Energy и завоевать новые.