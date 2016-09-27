Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Фестиваль органично, на чувственном уровне, влился в петербургскую жизнь так же, как вливаются в нее все, кто однажды приехал в город на Неве и не смог его забыть. Город остается в сердце. Так же и «Музыка на Неве», раз поселившись где-то внутри, останется там навсегда. И вот почему.

visit-petersburg.ru Фестиваль «Музыка на Неве»

Архитектурный ансамбль города — это музыка, застывшая в камне. Своими фасадами, выгнутыми мостами и гранитной мостовой город уже более трех столетий поет неслышимую песнь и тонко настроенные души петербуржцев и приезжающих в город туристов ей беззвучно подпевают. Это удивительная, непостижимая тайна Петербурга: он притягивает всех, кто готов ему аккомпанировать, и уже не отпускает.

17 сентября «Музыка на Неве» подарила Петербургу голос. Как будто кто-то взял и просто включил звук. Город запел во всю свою силу и мощь. Запел так, что не смог оставить равнодушным ни кого из тех, кто пришел и услышал знакомые произведения в исполнении сильнейших музыкальных коллективов и солистов петербургских театров. Это было настолько проникновенно, чувственно и естественно, что некоторые зрители не сдерживали слез.

Фестиваль открылся ровно в полдень, с традиционным выстрелом пушки с Нарышкина бастиона. В этот же момент воздух на площади Островского наполнился звуками бессмертного произведения Арама Хачатуряна, написанного композитором к драме «Маскарад», и площадь перед Александринским театром закружилась в вальсе.

С каждой минутой зрителей становилось все больше. Здесь были и те, кто заранее спланировал музыкальную прогулку по площадкам фестиваля, и те, кто прогуливаясь по Невскому, услышал звуки музыки и присоединился к слушателям у сцены. Среди зрителей было много иностранных туристов, которые не могли пропустить грандиозное музыкальное событие в культурной столице России — некоторые из них специально приехали на это мероприятие.

По задумке председателя комитета по туризму Андрея Мушкарева фестиваль станет ежегодным и послужит поводом для туристов, которые впервые посетили наш город и уже бывали в нем ранее, приезжать сюда снова и снова. «Я уверен, что фестивалю «Музыка на Неве» суждено стать таким же ярким туристическим брендом, как белые ночи, разводные мосты, праздник выпускников Алые Паруса и другие знаковые события Петербурга».

«Этот город всегда наполнен музыкой — от шелеста невской волны до «застывшей музыки» площадей и ансамблей, от геометрических линий Васильевского острова до барокко Смольного собора; он весь окольцован этой рекой — рекой музыки», — поэтично отметил художественный руководитель фестиваля «Музыка на Неве» Александр Петров, профессор, народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье».

Петербургская погода не стала помехой фестивалю. Несмотря на накрапывающий время от времени дождик, солнце все чаще разгоняло тучи, желая тоже попасть на «Музыку на Неве». Петербуржцы и гости города прогуливались от площади Островского, где играли музыку театра, через Конюшенную (послушать музыку кино), на Исаакиевскую — туда, где под «крылом» Исаакиевского собора исполняли музыку души. Приходили семьями, с детьми. Подпевали и покачивались в такт. Наслаждались и сопереживали. И погуляв на этих трех площадках, перемещались на Биржевую площадь, где должен был состояться грандиозный гала-концерт в исполнении сводного хора и большого симфонического оркестра. За полчаса до начала все самые удобные места были уже заняты.

Ровно в восемь на Ростральных колоннах вспыхнули яркие огненные столбы и в воздухе заструились, растекаясь по мостам и по водной глади Невы, звуки величественного гимна Глиэра великому городу. После гимна на сцену вышел Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, чтобы поприветствовать петербуржцев и гостей города:

«Сегодня действительно замечательный день. День музыки. Она звучит с утра на площадях и улицах нашего города. И сегодня вот здесь, сейчас, вечером, мы завершаем наш первый, новый фестиваль «Музыка на Неве». Вы знаете, архитектуру называют застывшей в камне музыкой. И сегодня блистательный, рожденный для того, чтобы удивлять и восхищать Петербург сольет воедино эти два понятия: архитектуру и музыку. Я от всей души желаю вам счастья и самых добрых впечатлений от встречи с музыкой на Неве».

После этого на Стрелке Васильевского острова, в окружении архитектурного ансамбля Биржи, Ростральных колонн и Невы, которые как нельзя лучше подходили происходящему на сцене, или скорее наоборот — происходящее на сцене органично вплеталось в то, что вокруг, прозвучали бессмертные произведения классической музыки, написанные композиторами, чья жизнь неразрывно связана с Санкт-Петербургом.

К окончанию концерта, в ожидании музыкального фейерверка, в акваторию Невы вышли десятки корабликов с петербуржцами и гостями города, желающими насладиться огненными всполохами с воды. И ровно в 21.35 для тех, кто стал частью «Музыки на Неве», в небе засверкали и заплясали под музыкальное сопровождение огни удивительного по своей красоте и продолжительности фейерверка.

Спасибо тебе, «Музыка на Неве»! Это было грандиозно, волшебно, незабываемо.

По оценкам организаторов, фестиваль «Музыка на Неве», который прошел 17 сентября на четырех площадках Санкт-Петербурга в течение субботнего дня посетили более 15 тысяч человек в ротации.

Подробная программа прошедшего фестиваля — на visit-petersburg.ru и на сайте администрации Санкт-Петербурга.