Лондон, 27 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. На рынке Великобритании появилась пятидверная версия автомобиля Ford Fiesta ST. Стартовая стоимость новинки составляет £18,495, сообщает автомобильный портал Pokatim.ru.

carthrottle.com Ford Fiesta ST

Базой для пятидверного хэтчбека является та же платформа, что и для трехдверной модели Ford Fiesta, новинка оснащена и теми же моторами. Однако стоимость пятидверной версии на £600 больше.

Автомобиль, приводящийся в движение двигателем мощностью 180 л.с. и объемом 1,6 л, способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунд. По оценкам специалистов, продажи пятидверного варианта должны составить около четверти объема реализации всех моделей ST.