Москва, 27 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Цена на нефть североморской марки Brent преодолела отметку $47. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В 08:15 мск в ходе торгов на Лондонской бирже ICE Future цена на Brent поднималась до $47,23 за баррель. Рост составил 2,76%.

Стоимость лёгкой нефти марки WTI достигла $45,87 за баррель, поднявшись на 3,03%.

Позже котировки снизились. По состоянию на 10:13 мск цена Brent составляет $46,95 за баррель, цена WTI — $45,66.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, в ближайшие дни ожидается особенно высокая волатильность, потому что не исключена новая волна слухов по теме договорённостей с ОПЕК.