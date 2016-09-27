Волгоград, 27 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. На полях Волгоградской области аграрии приостановили уборку технических культур и сев озимых. Как пояснили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 27 сентября, свои коррективы внесла дождливая погода. Тем не менее, уже намолочено 242 тысячи тонн технических культур — это подсолнечник, лен масличный, рыжик, сафлор, рапс и кукуруза на зерно.

Александр Васильевич Федоров . После дождя.Проселок

В районах посеяно 1,2 миллиона гектаров озимых культур: из них пшеница — более 1,1 миллиона гектаров, 50,1 тысячи гектаров ржи, 12,7 тысячи гектаров рыжика и 10,2 тысячи гектаров тритикале.

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Волгоградские аграрии намолотили первый миллион тонн хлеба

Что касается урожая зерновых, то в текущем году аграрии региона уже перевыполнили план, установленный, а Минсельхозом России. На сегодня намолочено 4,26 миллиона тонн.

Продолжается в районах и уборка поздних овощных культур. Лидерство по-прежнему удерживают Городищенский и Среднеахтубинский районы. Традиционно больше всего выращено лука — 175,8 тысячи тонн, а также моркови — более 80 тысяч тонн. Доля томатов составляет 30 тысяч тонн, огурцов — 12,3 тысячи тонн, капусты — 19,8 тысячи тонн.

В этом году значительно увеличен сбор свеклы, урожай составил 14,6 тысячи тонн, в прошлом году — чуть более 4 тысяч. Также овощеводы вырастили 37 тысяч тонн картофеля, это на 10 тысяч тонн больше, чем в 2015 году.

Ведут подготовку к зиме и в животноводческих хозяйствах. Здесь завершается сенокос. Уже скошено порядка 198 тысяч гектаров трав, заготовлено 372,6 тысяч тонн сена. Этого хватит для успешной зимовки скота.

Добавим, что по производству овощей Волгоградская область занимает второе место в России. Ежегодно местные овощеводы получают около миллиона тонн продукции. На сегодняшний день местными производителями реализовано 367,1 тысячи тонн овощей открытого грунта — это на 73 тысячи тонн больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. Продукция местного производства поступает на рынки, в магазины и торговые точки Волгоградской области, а также отправляется в северные регионы России.