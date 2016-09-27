Красногорск, 27 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум.



avtozipoff.ru Автовокзал. Москва

Москва и Подмосковье согласовали 164 маршрута наземного транспорта между двумя регионами в ходе первого заседания Межведомственного координационного совета. По мнению властей, новые маршруты смогут улучшить транспортную доступность столицы и области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

После заключения соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области в августе 2016 года, формирование сети маршрутов Москва-Московская область будет осуществляться только совместно. Совет, представленный департаментом транспорта Москвы и министерством транспорта Московской области, а также подведомственными организациями, 26 сентября согласовал 164 маршрута между двумя регионами.

«Для максимального удобства жителей двух регионов формировать маршруты Правительство Москвы и Правительство Московской области будут совместно. Работа совета значительно сократила сроки принятия решения по формированию маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность новых микрорайонов. Совместное Соглашение позволит сформировать высокие стандарты качества обслуживания жителей двух регионов», — пояснил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Как, в свою очередь, отметил министр транспорта Московской области Михаил Олейник, все новые маршруты начинаются на территории Подмосковья и предназначены для обеспечения транспортной доступности крупных микрорайонов и новых жилищных комплексов со столицей.

«Установление новых маршрутов позволит решить проблему по транспортной доступности, например, таких ЖК как «Московские Водники», Мортонград «Путилково», «Новое Домодедово», «Бутово Парк 1 и 2», «Люберцы-2015». Подписанное Соглашение позволяет при необходимости оперативно поменять любые параметры перевозок», — заявил Олейник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение об организации перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Согласно документу, два региона обзаведутся единым реестром маршрутов, курсирующих между столице и областью.