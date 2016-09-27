Москва, 27 сентября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В течение последнего летнего месяца жители России приобрели 95 автомобилей марки Jeep, производимых американской компанией Chrysler. В августе прошлого года число проданных «Джипов» было на 30,1% больше, сообщает 27 сентября «Автостат Инфо».

carfromjapan.com Jeep Grand Cherokee

В целом с января по август 2016 года реализация внедорожников Jeep составила 752 единицы, в то время как в прошлом году этот показатель был на 43,3% больше. Наиболее популярной в августе моделью марки стал Jeep Grand Cherokee, проданный в количестве 56 экземпляров (-33,3 к минувшему году). Далее идут Jeep Cherokee (15 шт., — 52%) и Jeep Wrangler (13 шт., — 18,8%).

За истекшие восемь месяцев года в России было продано 333 автомобиля Jeep Grand Cherokee, что на 60,5% меньше, чем в 2015 году. Объемы продаж Jeep Cherokee составили 227 шт. (— 29,3%), модель Jeep Renegade приобрели 102 человека.