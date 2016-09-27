Москва, 27 сентября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В 2016 году в Москве и ближайшем Подмосковье на 8% вырос спрос на покупку коммерческих помещений с назначением «фитнес-клубы» и «спорткомплексы». Такие данные приводит управляющее агентство недвижимости «Агентство.net».

wallspaper.ru Недвижимость

Наибольшим спросом среди арендаторов недвижимости пользуются торговые площади в центре Москвы и в городах-спутниках, таких как Балашиха, Реутов, Красногорск, Подольск, Долгопрудный, Одинцово. Спрос на аренду торговых помещений с января по август 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос с 28% до 35%.

На 6% вырос интерес арендаторов к площадям, предназначенным для размещения салонов-красоты и парикмахерских эконом-сегмента, расположенных на цокольных этажах жилых домов в спальных районах.

Более чем в 2 раза снизился интерес бизнеса к помещениям офисного назначения: если в 2015 году площади под офисы искали 20% обратившихся, то в 2016 году только 9%.

Спрос на аренду помещений под размещение предприятий общественного питания вырос на 2% за год — в 2016 году 12% арендаторов искали соответствующие предложения на рынке.

В целом с начала 2016 года зафиксирован рост рынка аренды на 7,5% по сравнению с 2015 годом.

По словам управляющего партнера «Агентства.net» Алексея Петропольского, после двукратного падения цены на аренду коммерческих площадей в долларовом эквиваленте в конце 2014-первом квартале 2015 года и массового оттока арендаторов с рынка, в 2016 году впервые зафиксирована положительная динамика. Спрос на аренду коммерческой недвижимости традиционно выше, чем на ее приобретение.