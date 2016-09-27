Гвадалахара, Мексика, 27 сентября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Полёт пилотируемого корабля «Союз МС-02» к Международной космической станции (МКС) начнётся в октябре 2016 года. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев на конгрессе Международной астронавтической федерации (МАК-2016).

roscosmos.ru Подготовка ТПК «СОЮЗ МС-02» к запуску

«В октябре мы планируем осуществить третий запуск модернизированного корабля «Союз», это «Союз» серии МС», — заявил Солнцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о переносе запуска было объявлено 17 сентября. Запуск «Союз МС-02» с космодрома Байконур (Казахстан) должен был состояться 23 сентября 2016 года, но был отложен по техническим причинам.

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Напомним, МАК-2016 начал работу в Мексике накануне, 26 сентября. В мероприятии принимает участие делегация «Роскосмоса» под руководством генерального директора Игоря Комарова.