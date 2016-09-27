Калуга, 27 сентября, 2016, 09:55 — ИА Регнум.



znamkaluga.ru Продукция калужского завода «Тайфун»

Калужская область лидирует в Центральном федеральном округе по объему выпуска вооружения и военной техники, а также их поставок за рубеж по линии «Рособоронэкспорта», сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального координационного совета по развитию промышленности и технологий.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) области представлен 25 действующими промышленными и научно-производственными предприятиями, где трудятся порядка 27 тысяч человек. Это более 25% занятых в промышленном производстве региона.

Калужские «оборонщики» выпускает продукцию для авиационно-космической отрасли, систем управления и связи, атомной промышленности России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Объем инвестиций в данную сферу составил более трех миллиардов рублей, а средняя заработная плата на оборонных предприятиях региона составила более 35 тыс. рублей.

В калужском регионе для предприятий ОПК, модернизирующих производственную базу, действует льготное налогообложение, что заметно стимулирует отрасль. По итогам 2016 года в оборонно-промышленном комплексе области прогнозируется рост объема выпуска продукции по сравнению с прошлым годом. Так, предприятиями ОПК отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на общую сумму свыше 35 млрд рублей.