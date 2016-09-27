Берн, 27 сентября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Более шести миллионов людей по всему миру ежегодно умирают из-за плохого качества воздуха, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает 27 сентября France Press.

indianexpress.com Загрязненный воздух в городе

Девять человек из десяти, т. е. 90% населения Земли дышит загрязненным воздухом, считает ВОЗ. Эта проблема наиболее остро стоит в крупных городах, но воздух в сельской местности тоже не такой уж чистый, как многие думают, отмечают эксперты ВОЗ.

В бедных странах уровень загрязнения воздуха значительно выше, чем в развитых странах. Загрязнение воздуха «затрагивает практически все страны мира и все слои общества», считает руководитель отдела ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде Мария Нейра.

«92% населения земного шара проживают в районах, где уровень загрязнения воздуха превышает стандарты ВОЗ», — говорится в докладе ВОЗ.

Напомним, в мае этого года ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорится, что около 80% жителей крупных городов мира дышат загрязненных воздухом. ВОЗ считает, что 90% смертельных случаев, связанных с плохим качеством воздуха, происходят в менее развитых странах.