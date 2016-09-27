Калуга, 27 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум.



ogodom.ru Котельная

Порядка 85% котельных начали работу, и до 1 октября все объекты ЖКХ региона вступят в отопительный сезон, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания правительства Калужской области.

Между тем, многие жители области жалуются на холодные батареи в своих квартирах и чаще обычного простужаются. Коммунальщики бойко рапортуя губернатору области о начале отопительного сезона, на самом деле, не спешат подавать тепло в жилые дома.

Так, если в центре Калуги, квартиры горожан начали понемногу отапливать, то в дома отдаленных микрорайонов все еще холодно. К примеру, мерзнут в своих квартирах жители многоквартирных домов в городке на Грабцевском шоссе, где в основном проживают военные пенсионеры. Местная управляющая компания «затягивает» начало отопительного сезона, ссылаясь на различные обстоятельства и, в том числе, на инструкцию, по которой тепло будет подаваться в квартиры при устойчивой (в течение 5 суток подряд) среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8.

Калужские власти для приема обращений и жалоб по вопросам теплоснабжения жилых домов открыли «Горячую линию», но дозвониться по предложенным телефонам практически невозможно. Телефонные линии либо постоянно заняты, или заблокированы.

В то же время, региональным управлением Роспотребнадзора в Калуге уже зарегистрировано 4063 случая острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости увеличился с 73,1% до 106,9% на 10 тысяч жителей, а рост простудившихся только за неделю превысил пороговые значения на 43%.