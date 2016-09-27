Вашингтон, 27 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Американская компания Disney рассматривает возможность покупки сети микроблогов Twitter, ежемесячная аудитория которой превышает 300 млн человек. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники агентства утверждают, что финансовые консультанты Disney уже проводят оценку Twitter, чтобы определить размер суммы, которую можно будет предложить руководству соцсети.

По предварительным данным, руководство Twitter также обдумывает условия, на которых могла бы пройти сделка по передачи компании Disney.

Представители Twitter и Disney пока не дают никаких официальных комментариев на данную тему.

Отметим, что рыночная стоимость Twitter оценивается примерно в $16 млрд.