Москва, 27 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) может закончить 2017 год с убытком в 142,4 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз компании, сделанный для межведомственной рабочей группы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд РЖД

По данным издания, 26 сентября заседание группы провел зампред правительства РФ Аркадий Дворкович. Убыток возможен, если не будут сохранены экспортные надбавки на перевозку и индексацию тарифов выше инфляции.

142 млрд рублей убытка — это «стрессовый сценарий» компании, в котором учтены все возможные риски 2017 года, в том числе падение экономики, ухудшение ситуации на мировых рынках, отсутствие роста погрузки и другие, отметил источник «Ведомостей».

В случае оптимизации расходов на 50,3 млрд, получения прибыли в 17,6 млрд в виде дивидендов от «дочек» и прибыли от перевозок на МКЖД, а также 40 млрд рублей от экспортной надбавки к тарифам, РЖД выйдет на прибыль в 10 млрд в 2017 году.

По словам представителя Минэкономразвития, РЖД не грозит убыток даже без индексации тарифов. Представительница Аркадия Дворковича от комментариев отказалась. В РЖД отметили, что в 2017 году компания продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.