Лондон, 27 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Третья часть британской комедии «Бриджит Джонс» показала максимальный результат мировых кассовых сборов по итогам уик-энда. За вторые выходные проката лента заработала $21,9 млн в 47 странах, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Бриджит Джонс 3». реж Шэрон Магуайр. США. 2016 Встреча

Общие кассовые сборы картины «Бриджит Джонс уик-энд 3», снятой на основе романов Хелен Филдинг, составили $67,1 млн за одиннадцать дней. В самой Британии за второй уик-энд лента собрала $8,4 млн, общая касса по итогам 10 дней составляет $27,5 млн.

На втором месте по итогам выходных оказался американский фильм-ремейк «Великолепная семёрка» с результатом $19,2 млн в 63 странах. На третьей строчке рейтинга — американский мультфильм «Аисты». История от Warner Bros. Собрала в мировом прокате $18,3 млн.