Самара, 27 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. О количестве нарушений ПДД самими таксистами пресс-служба ГУ МВД региона не сообщает, но информирует о том, как те в режиме онлайн отправляют информацию о происшествиях на дорогах в дежурные части, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

За последнюю неделю от водителей такси в полицию поступило 184 сообщения о правонарушениях. В четырех случаях в отношении автомобилистов, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, составлены административные протоколы, в шести случаях составлены протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения, отмечают в пресс-службе ведомства.

В Тольятти два сообщения от представителей таксомоторных предприятий содержали информацию о том, как водители не уступали дорогу гражданам на пешеходных переходах. Так, 19 сентября работник одной из таксомоторных фирм сообщил в дежурную часть ГИБДД Тольятти информацию о подобном случае. Водитель автомобиля Citroen, грубо нарушая правила дорожного движения, не предоставил преимущество на пешеходном переходе подросткам.

Аналогичный случай зарегистрирован 24 сентября. Водитель автомобиля Renault, следуя по улице Магистральной, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по пешеходному переходу.

Выехавшие по указанным адресам экипажи ДПС остановили водителей-нарушителей и, показав им видеоматериалы, предоставленные водителями такси, составили административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГУ МВД по Самарской области заявили, что региональная Госавтоинспекция активно сотрудничает с таксомоторными организациями Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля и Чапаевска. Водители такси, ставшие свидетелями преступлений, правонарушений, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или помеху в дорожном движении, вызванную чрезвычайным происшествием природного или техногенного характера, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД территориального органа внутренних дел.