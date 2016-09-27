Токио, 27 сентября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ изучает вопрос об инспекции островов южной части Курил, принадлежащих России, на которые претендует Япония, сообщает RT.

logsoku.com Синдзо Абэ

По словам министра по делам Окинавы и северных территорий Ёсукэ Цурухо, вопрос о поездке для «инспекции островов с различных сторон» рассматривается с учетом графика премьер-министра и других обстоятельств.

Министр отметил, что 17 сентября посетил город Немуро на северо-восточной оконечности японского острова Хоккайдо, откуда при ясной погоде видна часть Южных Курил. Абэ пригласили осмотреть острова с японской территории бывшие японские жители этих территорий и их потомки.

Напомним, официальная позиция Токио: Россия должна передать Японии четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). При этом Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция России: южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны.