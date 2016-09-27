Москва, 27 сентября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации (РФ) за первые дни продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus потратили на новинки компании Apple более двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствует исследование экспертного проекта Hi-Tech Mail.Ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

«По итогам первых выходных iPhone 7 и 7 Plus в российской рознице аналитики Hi-Tech Mail.Ru впервые с начала кризиса зафиксировали миллиардные продажи, — говорится в сообщении. — По объему потраченных средств на смартфоны Apple совокупная сумма продаж существенно обогнала прошлый год».

Эксперты отмечают, что такие высокие результаты зафиксированы впервые с начала кризиса. Причём в 2016 году жители страны чаще стали покупать старшие версии смартфонов Apple, в то время как раньше потребители тяготели к менее дорогим моделям.

«В этом году 7 Plus не обогнал по популярности основную версию, но существенно прибавил в структуре продаж в первую очередь благодаря двум камерам», — отмечается в сообщении.