Армавир, Краснодарский край, 27 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Футболисты кубанского клуба «Армавир» уже к началу следующего футбольного сезона получат обновленную домашнюю арену. Соглашение о реконструкции стадиона «Юность» было подписано в прошедшее воскресенье и стало хорошим подарком жителям Армавира ко Дню города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФК 27 сентября.

fcarmavir.ru Стадион «Юность» в Армавире

Важное событие произошло прямо в перерыве матча между «Армавиром» и «Машук-КМВ» из Пятигорска. Инвестиционное соглашение и договор подписями скрепили администрация города в лице ее главы Андрея Харченко, президент ФК «Армавир» Валентин Климко и директор компании «Юг-Инжиниринг» Артем Степанянц.

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Планируется, что будут обновлены обе трибуны: Восточную возведут к весне 2017 года, а западную сдадут в эксплуатацию уже к началу футбольного сезона — 2017/18. Между ярусами трибун появятся буфеты, которые будут работать во время матчей. Так, уже к лету следующего года город получит современную, уютную и вместительную арену, которая соответствует самым высоким требованиям РФС.

Добавим, что это событие стало не единственным важным в День города. Порадовали горожан и футболисты. «Армавир» в девятом туре зоны «Юг» Второго дивизиона одержал крупную победу над «Машук-КМВ», выиграв всухую со счетом 3:0. Это стало четвертой подряд победой в первенстве. Сейчас ФК занимает второе место зоны «Юг» Второго дивизиона с 19 очками в активе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи ведется реконструкция стадиона «Фишт». Работы проводятся в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также к мундиалю в Олимпийской столице возводятся две тренировочные площадки.