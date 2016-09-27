Москва, 27 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,5 млрд рублей направляются для предоставления в 2016 году субсидий российским производителям сельскохозяйственной техники для компенсации части затрат на транспортировку продукции сельскохозяйственного машиностроения и улучшение технических характеристик, сообщается на сайте правительства РФ.

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Предусмотрено также субсидирование части затрат на транспортировку (перевозки, экспедицию) продукции сельскохозяйственного машиностроения автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а также при комбинированном использовании морского и наземного транспорта.

Цель субсидирования транспортировки продукции — сокращение затрат организаций при использовании автомобильного транспорта, снижение грузового потока по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, стимулирование использования комбинированных грузоперевозок продукции сельскохозяйственного машиностроения.

Выделенные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.