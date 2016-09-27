Вашингтон, 27 сентября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Тектонические процессы в недрах планеты Меркурий завершились сравнительно недавно по геологическим меркам, а возможно, продолжаются и по сей день. К такому выводу пришли американские ученые после анализа последних снимков, переданных на Землю зондом «Мессенджер», говорится в статье, опубликованной изданием Nature Geoscience.

nasa.gov Снимок рельефа Меркурия

Томас Уоттерс из Смитсоновского института в Вашингтоне и его коллеги обнаружили на снимках поверхности Меркурия необычные разломы, так называемые ступенчатые откосы. Подобные трещины на планете были известны и ранее, однако теперь ученые разглядели их внутри сравнительно свежих кратеров, что говорит о недавней геологической активности.

По оценкам ученых, тектонические процессы на Меркурии могли завершиться не 4−3,8 млрд лет назад, а лишь 50 млн лет назад. Более того, недра планеты могут быть активными до сих пор, однако для подтверждения этой гипотезы потребуются новые исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межпланетная станция NASA Messenger была отправлена к Меркурию в августе 2004 года. Аппарат передал на Землю более 250 снимков планеты и обнаружил на ней залежи серы. 30 апреля 2016 года зонд упал на поверхность небесного тела, передав перед этим прощальный «привет» Земле.