Москва, 27 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей направляются для предоставления организациям лёгкой промышленности субсидий из федерального бюджета при приобретении оборудования в лизинг, сообщается на сайте .

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Утверждены также правила предоставления субсидий на эти цели. Правилами предусмотрено предоставление субсидии лизинговой организации в размере её выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления лизингополучателю единовременной скидки в размере 30% цены приобретения оборудования при уплате авансового платежа.

Принятые решения позволят снизить финансовую нагрузку предприятий лёгкой промышленности при приобретении оборудования в лизинг, будут способствовать технической и технологической модернизации предприятий. Кроме того, господдержка позволит сохранить рабочие места, в том числе в смежных отраслях.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.