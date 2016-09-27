Черкесск, 27 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались профилактические мероприятия против массового распространения среди населения гриппа. Наиболее эффективной мерой по-прежнему является прививка от этого заболевания. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в нынешнем году в республике будет привито 149 796 человек, что составляет 40% от общего числа жителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прививка от гриппа

Вакцинация уже начата и идет полным ходом. В настоящее время уже привиты 95 383 человека, что составляет 64% всех подлежащих иммунизации в сезоне 2016−2017 годов жителей региона.

В ведомстве рассказали, что в августе получена партия вакцины «Гриппол» в количестве 83 660 доз, которой хватит для 100% взрослого населения, подлежащих иммунизации в предстоящем эпидсезоне. Также в республику поступили две партии детских вакцин: «Гриппол+» — 21 000 доз и «Ультрикс» — 22 565 доз. В ближайшее время ожидаются поставки оставшихся партий.

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В Карачаево-Черкесии продолжает расти число заболевших ОРВИ

Напомним, в прошлом сезоне были привиты около 30% населения Карачаево-Черкесии. При этом число заболевших было значительным: в 2015 году гриппом и ОРВИ переболели 10 427 человек, а за семь месяцев 2016 года — 18 837. Как отметили в Роспотребнадзоре, среди граждан, кто перенес грипп наиболее тяжело и был госпитализирован, не было привитых от гриппа.

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