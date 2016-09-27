Курган, 27 сентября, 2016, 08:44 — ИА Регнум. В Зауралье проверяют автобусы на исправность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель автобуса

В настоящее время на территории Куранской области регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении осуществляют более четырех тысяч автобусов. В текущем году по вине водителей курганских автобусов зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых два человека погибли и 12 получили ранения.

«Многие водители пассажирского транспорта считают, что незначительные нарушения ПДД допустимы, и сознательно нарушают правила дорожного движения», — сообщают дорожные полицейские.

Так, 16 сентября в Шадринске на улице Свердлова водитель автобуса ПАЗ, подъезжая к остановке общественного транспорта допустил наезд на 67-летнюю женщину, которая стояла вне посадочной площадки. Пенсионерка получила телесные повреждения.

Неделей ранее, 10 сентября, водитель автобуса ПАЗ наехал на 13-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кургане. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Полицейские в связи с участившимися ДТП с пострадавшими будут проверять техническое состояние автобусов, соблюдение правил применения ремней безопасности при перевозке пассажиров транспортом междугородного сообщения. Будет проверяться наличие водительского удостоверения соответствующей категории, обязательной стажировки, соблюдения труда и отдыха, порядка прохождения передрейсового медосмотра, наличия регистрационных документов.