Москва, 27 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Brent не может демонстрировать продолжительное укрепление до тех пор, пока комментарии на тему переговоров нефтедобытчиков в Алжире не утихнут. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, в ближайшие дни ожидается особенно высокая волатильность, так как не исключена новая волна слухов по теме договоренностей с ОПЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Не исключено, что Brent вновь попадет под давление, так как на рынке будет расти понимание, что в Алжире никаких договоренностей достигнуто не будет. Уже сейчас появляются разговоры, что встреча носит скорее консультационный характер», — считает Афанасьева.

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«Публикуемые сегодня, 27 сентября, данные от Американского института нефти также внесут свою лепту в динамику Brent: увеличение коммерческих запасов может надавить на цены. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка $46», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 27 сентября мировые цены на нефть вновь снижаются после значительно роста днем ранее на фоне фиксации инвесторами прибыли в ожидании данных по недельной динамике запасов сырья в США от Американского института нефти (API). Так, по состоянию на 08:07 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,19% — до $47,83. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,11% — до $45,88.