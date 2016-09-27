Москва, 27 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB возобновила падение на дальнейшем укреплении нефти, поддерживающем спрос на рубль. В результате был достигнут минимум 63,55, а торги завершились ниже 64,00. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, сегодня, 27 сентября, для рубля вновь на сцене два фактора влияния.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Помимо очень волатильной нефти, которая в течение дня 28 сентября может серьезно помогать рублю, стоит обратить внимание на позиции доллара США. Дело в том, что после недавнего заседания FOMC сроки ужесточения оказались под вопросом», — пояснила Афанасьева.

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«Теперь каждый экономический отчет оценивается детально, так что публикация заказов на товары длительного пользования может вызвать распродажи USD в случае слабых показателей. В таком случае USD/RUB может попытаться коснуться отметки 63,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 сентября. Доллар США вырос на 28,64 копейки и составляет 64,15 рубля. Официальный курс евро увеличился на 47,50 копейки — до 72,06 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,19% — до 47,83 доллара за баррель.