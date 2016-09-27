«Слабость доллара в интересах рубля»
Москва, 27 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB возобновила падение на дальнейшем укреплении нефти, поддерживающем спрос на рубль. В результате был достигнут минимум 63,55, а торги завершились ниже 64,00. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, сегодня, 27 сентября, для рубля вновь на сцене два фактора влияния.
«Помимо очень волатильной нефти, которая в течение дня 28 сентября может серьезно помогать рублю, стоит обратить внимание на позиции доллара США. Дело в том, что после недавнего заседания FOMC сроки ужесточения оказались под вопросом», — пояснила Афанасьева.
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«Теперь каждый экономический отчет оценивается детально, так что публикация заказов на товары длительного пользования может вызвать распродажи USD в случае слабых показателей. В таком случае USD/RUB может попытаться коснуться отметки 63,00», — считает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 сентября. Доллар США вырос на 28,64 копейки и составляет 64,15 рубля. Официальный курс евро увеличился на 47,50 копейки — до 72,06 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,19% — до 47,83 доллара за баррель.