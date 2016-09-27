Пекин, 27 сентября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,6646 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 98 базисных пунктов.

hl.co.uk Китайский юань

Ранее Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

Народный банк Китая активно поддерживает национальную валюту, прибегая к операция обратного РЕПО. В конце июля Центробанк КНР влил в национальную экономику более $4,49 млрд. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 сентября национальная валюта КНР ослабла на 74 базисных пунктов. Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки 6,6744 юаня за доллар. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового регулятора Китая.