Анкара, 27 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Беженцы из Сирии, находящиеся на территории Турции, будут получать ежемесячное пособие в размере €30 в рамках программы помощи Евросоюза, сообщает издание Die Welt.

mardaninews.de Лагерь беженцев в Турции

Как пояснил комиссар Евросоюза по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, средства, эквивалентные 100 турецким лирам, будут перечисляться на дебетовые карты. Пособие, выделяемое в рамках программы помощи ЕС, должно помочь беженцам вернуться к «ощущению нормальной жизни».

«Эта мера является беспрецедентным ответом на беспрецедентный кризис», — отметил Стилианидис.

Ранее комиссар ЕС заявил о готовности программы помощи беженцам в Турции объемом €348 млн. Средства будут перечисляться беженцам, чтобы они могли отправить своих детей в школы и не были вынуждены направлять их на работу, пояснил Стилианидис. Запуск программы намечен на октябрь.