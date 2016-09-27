Лондон, 27 сентября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В Великобритании прогремел большой футбольный скандал, в центре которого оказался главный тренер национальной сборной Сэм Эллардайс. «Разоблачение» наставника стало результатом специального 10-месячного расследования британского издания The Telegraph, которое было направлено на поиск доказательств коррупционный преступлений в британском футболе.

skorbola.co Сэм Эллардайс

Отмечается, что журналисты, представившись местными «бизнесменами», провели с Эллардайсом две встречи общей продолжительностью 4 часа. По итогам беседы наставник сборной Англии согласился использовать свое положение и повлиять на переговоры о проведении сделки на сумму 400 тыс. фунтов.

При этом Эллардайс также рассказал «бизнесменам», как можно обойти правила Футбольной ассоциации Англии по поводу трансферов игроков, которые запрещают третьим лицам владеть правами на футболистов.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии уже начала расследование в отношении главного наставника национальной команды Сэма Эллардайса.