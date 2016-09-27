Москва, 27 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 сентября закрылись повышением. Баррель Brent подорожал на 2% до 46,91. Котировки возобновили рост с минимума $45,72. Рынок положительно воспринял информацию о том, что Саудовская Аравия предложила сократить уровень добычи с 10.69 млн б/в сутки до 10.2 млн б/ сутки. Теперь решение за властями Ирана. Если они откажутся от заморозки добычи нефти, встреча в Алжире провалится.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если нефтепроизводителям удастся договориться о сокращении объемов добычи и заключить соглашение, то цена на Brent восстановится до 50 долларов за баррель к концу недели. Технические цели находятся за отметкой в 60 долларов. Промежуточная цель — 55 долларов за баррель.

Если встреча провалится, и котировки на этом фоне начнут демонстрировать снижение, то возрасту риски падения нефтяных котировок до 38 долларов за баррель.

Трейдеры чувствительны к любым новостям, касающихся встречи ОПЕК. При отсутствии негатива в информационных лентах в качестве мишени для покупателей можно рассмотреть зону $48,70-$49,00.