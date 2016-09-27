Берн, 27 сентября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на русском языке доклад комиссии под руководством Ричарда Макларена, который послужил основой для недопуска российских спортсменов до Олимпиады и Параолимпиады в Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

vladmedicina.ru Допинг

«В докладе, который был представлен только на английском языке, изложены выводы профессора Макларена относительно обвинений в применении допинга в спорте, опубликованных в CBS «60 Minutes» и в The New York Times 8 и 12 мая 2016 г, соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тексте русской версии доклада возможны расхождения с оригиналом, в этом случае преимущество получает английский источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2016 г. глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе «подтвердил» обвинения в адрес российских спортсменов, якобы применявших допинг во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Кроме того, в докладе говорится о махинациях государственных спецслужб и спортивных чиновников с допинг-пробами. По его мнению, в России действует «специальная государственная программа», касающаяся применения допинга.