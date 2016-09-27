Вашингтон, 27 сентября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Власти США возбудили уголовное дело против китайской компании помогавшей КНДР в реализации запрещенной ядерной программы, сообщает 26 сентября Reuters.

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Казначейство США заявило, что ввело санкции против китайской компании Dandong Hongxiang Industrial Development Co (DHID) и четырех ее руководителей, которые действовали в интересах северокорейской фирмы Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).

Департамент юстиции США заявил, что возбудил уголовное дело против китайской фирмы DHID и ее руководителей, т.к. DHID использовала подставные фирмы для уклонения от санкций ООН и осуществления операций в интересах КНДР.

Напомним, власти США предприняли расследование в отношении китайской компании после заявления Белого дома о том, что президент США Барак Обама и премьер Китая Ли Кэцян договорились в Нью-Йорке 20 сентября о сотрудничестве в Совете Безопасности ООН против ядерной программы КНДР.