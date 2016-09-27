Клинтон победила Трампа в дебатах на телеканале CNN
Вашингтон, 27 сентября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над своим соперником, республиканцем Дональдом Трампом, по итогам дебатов на телеканале CNN.
Согласно данным опроса, который был проведен сразу по завершении дебатов, 62% зрителей сочли позицию Клинтон более убедительной, 26% зрителей поддержали Трампа. Однако стоит отметить, что 41% аудитории составляли сторонники демократов, республиканцев поддерживали 26%, в то время как остальные зрители до начала дебатов не высказались в поддержку какой-либо из партий.
Как пояснили ведущие телеканала, в этом опросе число демократов в среднем на 10% превысило сторонников партии при других общенациональных опросах, в то время как число республиканцев оказалось на 2% меньше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного компанией Morning Consult, кандидатов поддерживает примерно равное число избирателей: рейтинг Трампа составляет 39%, рейтинг Клинтон — 38%. Таким образом, основная борьба между политиками идет за избирателей, пока не определившихся в своем выборе.