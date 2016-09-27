Вашингтон, 27 сентября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу над своим соперником, республиканцем Дональдом Трампом, по итогам дебатов на телеканале CNN.

latimes.com Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон

Согласно данным опроса, который был проведен сразу по завершении дебатов, 62% зрителей сочли позицию Клинтон более убедительной, 26% зрителей поддержали Трампа. Однако стоит отметить, что 41% аудитории составляли сторонники демократов, республиканцев поддерживали 26%, в то время как остальные зрители до начала дебатов не высказались в поддержку какой-либо из партий.

Как пояснили ведущие телеканала, в этом опросе число демократов в среднем на 10% превысило сторонников партии при других общенациональных опросах, в то время как число республиканцев оказалось на 2% меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного компанией Morning Consult, кандидатов поддерживает примерно равное число избирателей: рейтинг Трампа составляет 39%, рейтинг Клинтон — 38%. Таким образом, основная борьба между политиками идет за избирателей, пока не определившихся в своем выборе.