Москва, 27 сентября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ согласовало с Банком России финальный проект изменений в загон об ОСАГО, который будет предложен на рассмотрение Госдумой РФ, пишет «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Страховой полис ОСАГО

По данным издания, в проекте поправок в закон об ОСАГО предусмотрено усиление «ремонтной составляющей»: страховая компания сможет решать, платить пострадавшему в ДТП деньгами или отремонтировать его машину. Если пострадавший пожалуется на качество ремонта, ЦБ РФ будет лишать компании права на выплаты в натуральной форме.

Минфин РФ считает, что после принятия изменений более 90% страховых случаев по ОСАГО будут оплачиваться ремонтом. Также к станциям, осуществляющим ремонт по ОСАГО, будут применяться требования: сроки ремонта, территориальная доступность, сохранение гарантийных обязательств изготовителя автомобиля.

Право за страховой компанией самостоятельно решать, платить деньгами или ремонтом, обсуждалось на совещании в ЦБ РФ 26 сентября. По словам источника издания, страховщики пытались доказать, что платить лучше деньгами. «Представьте, что у страховщика заключены договоры с тысячами техстанций по стране. В этом случае неизбежны разного рода ситуации, когда проще заплатить деньгами», — говорит источник.

Издание отмечает, что доводы страховщиков были услышаны. Вместе с тем, законопроект в таком виде вызовет дискуссию: многие собственники предпочитают сами принимать решение, как им получить возмещение по страховому случаю — деньгами или в натуральном виде.