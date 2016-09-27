Пекин, 27 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Государственная администрация по сохранению культурного наследия КНР объявила о планах по созданию национального научного-исследовательского центра, главной задачей которого станет защита и сохранение «визитной карточки» КНР — Великой китайской стены.

maspethhighschool.org Великая китайская стена

«Несмотря на все усилия властей, прилагаемые с 1961 г., состояние уникального памятника продолжает ухудшаться. Властям необходимо срочно пересмотреть свой подход к сохранению Великой китайской стены», — сообщил журналистам Дун Яохуэй — специалист по защите культурных памятников.

По словам эксперта, к настоящему моменту лишь 8% от общей протяженности стены находятся в хорошем состоянии. При общей длине в 6260 км, протяженность хорошо сохранившегося участка составляет менее 500 км, пишет «Чжунго синьвэнь».

Уникальному памятнику уже нанесен непоправимый урон — через него проходят несколько автомагистралей и железнодорожных линий. Ежедневно туристы причиняют ущерб открытым для посещения участкам стены.

Новый центр позволит сосредоточится на сохранении уникального культурного памятника. По словам чиновников, к работе будут привлечены, как отечественные, так и иностранные специалисты. Новый научный центр будет открыт уже в начале 2017 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские пользователи социальных сетей были возмущены некачественным ремонтом 700-летнего участка Великой китайской стены.