Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. При помощи орбитального телескопа «Хаббл» ученым удалось получить уникальные снимки поверхности Европы — самого маленького из галилеевых спутников Юпитера. Фотографии свидетельствуют о наличии на Европе гейзеров, заявили специалисты в ходе пресс-конференции в штаб-квартире NASA, сообщает 27 сентября Bloomberg.

nasa.gov Гейзер. Европа

Как рассказал Уильям Спаркс из Института космического телескопа в Балтиморе, снимки стали новыми доказательствами существования на Европе гейзеров. Явление, при котором в космос выбрасываются струи воды, отмечено в районе южного полюса спутника. Высота выбросов достигает 200 км.

Наличие гейзеров подтверждает существование подо льдом Европы соленого океана. Обнаружение гейзеров позволит ученым изучить содержимое океана и попытаться выяснить, возможно ли в нем существование жизни.