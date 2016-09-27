Пекин, 27 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. На Тайване прекратили работу предприятия, тысячи эвакуированы, закрыты школы, сотни рейсов отменены из-за приближающегося тайфуна, третьего по счету за последние две недели, сообщает 27 сентября France Press.

haikudeck.com Тайфун на побережье Тайваня

Более 5 тыс. человек были эвакуированы, им пришлось покинуть свои дома, около 2000 находятся в приютах, по данным Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям. Около 36 тыс. семей остались без электричества.

В общей сложности 575 международных и внутренних авиарейсов были отменены. Большинство поездов прекратили свою работу.

Утром 27 сентября тайфун находился в 220 км к юго-востоку от восточной части города Хуалянь. Порывы ветра достигают 198 км/ч. «Меги» приближается к Тайваню со скоростью 18 км/ч.

Тайфун «Меги» должен обрушиться на восточное побережье Тайваня 27 сентября, по данным метеобюро Тайваня. Тайфун уже принес сильные порывистые ветры и проливные дожди.