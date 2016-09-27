Вашингтон, 27 сентября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Российский ядерный арсенал по сравнению с американским находится на более современном уровне и постоянно расширяется. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом — кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, пишет Washington Post.

mil.ru Ракетный полк ПГРК «Тополь»

Трамп отнёс ядерную программу к серьёзной угрозе. По его мнению, лучше вовсе отказаться от ядерного оружия. Тем не менее, в случае его победы на президентских выборах, Трамп не будет заниматься ядерным разоружением США — Вашингтон должен быть готов применить его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клинтон пользуется гораздо большей поддержкой избирателей-афроамериканцев, чем Трамп, — об этом говорят итоги опроса Morning Consult. При этом Трамп опережает бывшего госсекретаря среди белых американцев: его поддерживают 44%, тогда как Клинтон — только 33%.