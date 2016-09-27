Владивосток, 27 сентября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Сегодняшняя молодёжь не умеет ни работать, ни уважать труд других людей, такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Усова. Она отметила, что Россия уже потеряла несколько поколений в условиях отсутствия должного трудового воспитания в школах и популяризации американской практики «залюбливания» детей.

Советский плакат. Готовься к жизни трудовой- учись, изобретай и строй!

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«Моё поколение — это бесконечные труды. Нас учили домоводству, наведению порядка, шитью, вязанию, мальчиков учили руками что-то делать. Мы каждую неделю на целый день ходили на фабрику, где, например, вязали чулки. Нас также водили на овощехранилище, где мы голыми руками, без перчаток и респираторов, перебирали гнилую картошку. То есть в нас настолько вдолбили это уважение к труду, что сегодня мы знаем, что такое работа», — обозначила представитель профсоюзной организации.

Помимо отсутствия в школах системы трудового воспитания, Маргарита Усова отметила важную перемену в самих учителях. Сегодня они только учат, но никак не воспитывают. Однако, по мнению эксперта, образования без воспитания быть не может.

«Я сейчас смотрю на родителей, у которых дети маленькие, и почему-то у нас стали популярны американские практики, когда детям всё разрешают, он заплакал — вся семья бросилась к нему. Это «залюбливание» до смерти ребёнка к хорошему не приводит, это приводит к тому, что человеку вообще ничего не надо. Он не уважает даже труд своих родителей, не знает, как деньги зарабатываются», — добавила Маргарита Усова.

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Она привела в пример японские школы, где трудовое воспитание детей является одним из основополагающих элементов. В систему заложены не только специальные дисциплины, дети помогают с уборкой, все ходят босиком, и ни под одной из парт не найдёшь приклеенной жевательной резинки.

«Молодёжь не умеет работать, даже не даёт себе труда потрудиться. Японцы бы сказали: «Ты плохо старался, старайся больше, лучше». У нас нет этого. Уборка классных кабинетов — действительно мощная вещь. Когда ты помыл свою парту, ты на ней писать не будешь», — заключила зампредседателя приморской Федерации профсоюзов.

Мама 14-летнего школьника из Владивостока рассказала, что в их гимназии и сегодня уделяется внимание трудовому воспитанию. Хоть и не каждый день, но дети убирают классы и школьные территории.

«У сына в классе ежедневно назначаются дежурные, которые выносят мусор, приводят в порядок доску. Иногда ребята всем классом делают генеральную уборку. Зимой мальчишки помогают убирать снег в школьном дворе. Ребята учатся простым навыкам, которые пригодятся в жизни, учатся уважать чужой труд и действительно относиться к школе как ко второму дому. Главное — не доводить эту ситуацию до абсурда, но я не думаю, что после инициативы нового министра детей заставят мыть туалеты», — акцентировала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуть советскую практику уборки классных кабинетов школьниками. В деревенские учебные заведения чиновница хочет вернуть сельские бригады, которые раньше работали на приусадебных участках.

«Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — заявила она.