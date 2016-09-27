Красноярск, 27 сентября, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Статус безработного нередко используется гражданами для разного рода махинаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в агентстве труда и занятости Красноярского края.

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В краевом агентстве труда и занятости в режиме видеоконференции прошел региональный совет кадровиков, который объединил около 400 участников из разных территорий региона — представителей органов местного самоуправления, крупных предприятий, учреждений социальной сферы, объединений работодателей, предпринимателей.

«Участникам заседания представили результаты опроса работодателей об удовлетворенности взаимодействия со службой занятости. Большинство респондентов (88%) высказались позитивно, 12% опрошенных предъявили претензию к качественному составу соискателей, которых направляет служба. Основная проблема заключается в кандидатах с низкой мотивацией к трудоустройству», — говорится в сообщении агентства.

Как рассказала ИА REGNUM начальник отдела трудоустройства агентства труда и занятости Людмила Шишкина, замечания и предложения работодателей касались различных сфер. «В основном предложения касались предоставления государственных услуг в электронном виде. 27% работодателей хотят, чтобы мы в электронном виде предоставляли услуги. Но эта возможность уже реализована через интерактивный портал агентства», — пояснила она, отметив, что работодатели также пожелали участвовать в обучающих семинарах по вопросам занятости населения.

По словам Шишкиной, претензии работодателей вызывает категория людей, которые регистрируются в службах занятости, не имея намерения искать через них работу.

«Граждане регистрируются в краевых государственных учреждениях, в муниципальных образованиях в центрах занятости гражданам предоставляются услуги. Не секрет, что часть граждан скрывают истинную причину своего обращения в службу занятости. Например, граждане хотят получать льготы по квартплате, субсидии, или у граждан есть долги в банках, учреждениях кредитования, граждане являются плательщиками алиментов, либо у них есть проблемы с долгами, и служба судебных приставов требует: раз вы не работаете, идите работать», — сказала сотрудник агентства.

Собеседница ИА REGNUM посетовала на определенное несовершенство закона. «Получается, что справка из службы занятости является каким-то документом, смягчающим участь этих людей. К сожалению, закон о занятости обязывает наших работников выдавать направления на работу, если она является подходящей. Наверняка мы не знаем истинную мотивацию граждан, нет возможности сразу это понять», — подчеркнула она и призвала работодателей не потакать подобным гражданам.

Многие работодатели в этой связи выступают за ужесточение закона по отношению к нанимающимся и безработным. Однако очевидно, что к этой лазейке в законе для «смягчения своей участи» прибегают далеко не самые обеспеченные слои населения. Работодатели все чаще требуют от работников неофициального трудоустройства, чтобы сэкономить на своей социальной ответственности, в результате не защищенные никакими гарантиями работники вынуждены трудиться сверх установленных законом норм и при этом регистрироваться в службе занятости для получения минимальных льгот.

По данным оперативного мониторинга краевого агентства труда и занятости населения, на 21 сентября 2016 года численность зарегистрированных безработных граждан в Красноярском крае составила 18,7 тыс. человек или 1,3% экономически активного населения. В аналогичный период 2015 года эта доля составляла 1,2%.