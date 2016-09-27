Новосибирск, 27 сентября, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Новосибирская область получит за счет федерального бюджета 18 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве, сославшись на распоряжение, подписанное председателем правительства страны Дмитрием Медведевым.

Правительство Новосибирской области В 2016 году государственные медицинские организации Новосибирской области уже получили 34 новых автомобиля скорой помощи

Отметим, что согласно этому распоряжению на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для регионов в 2016 году направлено 1 млрд рублей бюджетных ассигнований. Всего 34 региона получат более 470 машин.

Ранее регион уже получил 25 машин скорой помощи классов C и B, также приобретенных на средства федерального бюджета и переданных в рамках распоряжения правительства РФ. 14 новых машин получила «Станция скорой медицинской помощи», еще по одной — Территориальный центр медицины катастроф области (реанимобиль), Бердская центральная городская больница, Искитимская центральная городская больница, Обская центральная городская больница, Куйбышевская ЦРБ, Линевская районная больница, Татарская ЦРБ, Коченевская ЦРБ, Ордынская ЦРБ, Болотнинская ЦРБ и Новосибирская клиническая центральная районная больница.

Как заявили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в июле 2016 года было передано девять автомобилей скорой медицинской помощи районным и городским медицинским организациям, на приобретение которых из регионального бюджета было выделено более 21,5 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013−2020 годы». Всего в 2016 году государственные медицинские организации региона уже получили 34 новых автомобиля скорой помощи. Для дальнейшего обновления автопарка в 2017 году на закупку транспорта из регионального бюджета будет выделено более 20 миллионов рублей.