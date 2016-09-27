Барнаул, 27 сентября, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Администрация Алтайского края заключила соглашение с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщают «Вести-Алтай», документ этот предполагает оказание помощи небольшим предприятиям региона, которые будут поставлять свою продукцию федеральным заказчикам.

Светлана Шаповалова Алтайская гречиха в поле

Поясняется при этом, что предпосылкой к сотрудничеству стала рекомендация крупным корпорациям страны отдавать часть своих заказов малому бизнесу.

Однако, по словам заместителя начальника Главного управления экономики и инвестиций Александра Жидких, пока мелкие предприятия не соответствуют требованиям федеральных заказчиков — необходима поддержка. Поэтому для малых предприятий края организуют специальные семинары с участием представителей федеральных корпораций.

«Госкорпорации, как правило, производят очень высокотехнологичную продукцию и точно такие же требования я предъявляют своим подрядчикам. На сегодняшний день в реестре потенциальных поставщиков госкорпораций насчитывается 127 предприятий из нашего региона. Как правило, это предприятия, входящие в кластеры: Алтайский кластер композиционных материалов, кластер аграрного машиностроения, кластер технологий. Вот в этих сферах мы могли бы найти соприкосновения с госкорпорациями. До конца года мы должны уже определиться по номенклатуре продукции, которую можем поставлять, и могли бы уже начать работу с представителями госкорпорации», — заявил чиновник.

В соответствии с договоренностями, малому и среднему бизнесу будут помогать с кредитами, подготовкой специалистов. Кроме того, для поставщиков продукции разработают наиболее удобную схему транспортной доставки товара. С целью информационной поддержки, один из семинаров в конце октября проведет на Алтае руководитель Росавтодора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, существенную поддержку малому бизнесу оказывают также через Алтайский фонд микрозаймов. С начала 2016 года предприятия малого бизнеса смогли привлечь свыше 260 млн рублей на развитие своих проектов.